Дипфейки турецкого актера помогли нигерийцу выманить 3 млн рублей в Краснодаре

Октябрьский районный суд Краснодара вынес приговор 34-летнему гражданину Нигерии Айро Чинеду Эммануэлю. Мужчина признан виновным в мошенничестве: используя технологии искусственного интеллекта, он обманом похитил у местной жительницы более 3 миллионов рублей. Об этом сообщает телеканал «360».
По версии следствия, злоумышленник познакомился с женщиной в интернете, выдавая себя за популярного турецкого актера с помощью дипфейков.
В ходе романтической переписки «звезда сериалов» обещал потерпевшей приехать в Россию, однако под предлогом оплаты «безопасности» и «миграционных услуг» вынуждал женщину переводить ему крупные суммы денег. Похищенные средства фигурант обналичивал через посредников, которые не были осведомлены о преступном характере транзакций.
Несмотря на то, что подсудимый свою вину не признал, суд счел представленные доказательства достаточными. Эммануэля приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима, а также обязали полностью возместить потерпевшей ущерб.