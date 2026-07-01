Дипфейки турецкого актера помогли нигерийцу выманить 3 млн рублей в Краснодаре

В ходе романтической переписки «звезда сериалов» обещал потерпевшей приехать в Россию, однако под предлогом оплаты «безопасности» и «миграционных услуг» вынуждал женщину переводить ему крупные суммы денег. Похищенные средства фигурант обналичивал через посредников, которые не были осведомлены о преступном характере транзакций.