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120 пакетиков кокаина хранил в банке наркодилер под Волгоградом

Общий вес зелья составил 230 граммов. Это особо крупный размер.

Жителя города Ленинска задержали правоохранители. У 34-летнего мужчины в ходе обыска обнаружили банку с кокаином. Всего в емкости хранилось 120 пакетиков наркотика, расфасованного по порциям.

Общий вес зелья составил 230 граммов. Это особо крупный размер. Три пакетика весом около шести граммов задержанный успел заложить в тайники для реализации наркозависимым, сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.

Возбуждено уголовное дело. Наркодилеру грозит до 20 лет лишения свободы. Также суд может приговорить его к пожизненному заключению.

Ранее стало известно, что 10 лет получил закладчик в Камышине за 80 граммов метадона.