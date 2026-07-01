120 пакетиков кокаина хранил в банке наркодилер под Волгоградом

Жителя города Ленинска задержали правоохранители. У 34-летнего мужчины в ходе обыска обнаружили банку с кокаином. Всего в емкости хранилось 120 пакетиков наркотика, расфасованного по порциям.
Общий вес зелья составил 230 граммов. Это особо крупный размер. Три пакетика весом около шести граммов задержанный успел заложить в тайники для реализации наркозависимым, сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.
Возбуждено уголовное дело. Наркодилеру грозит до 20 лет лишения свободы. Также суд может приговорить его к пожизненному заключению.
Ранее стало известно, что 10 лет получил закладчик в Камышине за 80 граммов метадона.