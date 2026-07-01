Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экстремист получил в Ростове 16 лет колонии за подготовку поджога храма

В Ростове осудили участника террористической организации, планировавшего поджог храма.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону осудили участника террористической организации, планировавшего поджог православного храма. Приговор вынесли в Южном окружном военном суде.

На слушаниях доказали, что мужчина поддерживал радикальные религиозные идеи. По данным следствия, в 2024 году, находясь на территории Республики Ингушетия, он начал переписку с двумя экстремистами, а потом вместе с ними присоединился к террористам.

После присяги сообщники получили координаты тайника с оружием и взрывчаткой. Решено было совершить поджог здания православного прихода Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже (Республика Ингушетия), а затем напасть на правоохранителей.

Экстремистов в итоге задержали. Подсудимому, который предстал перед судом в Ростове отдельно от сообщников, назначили штраф в 550 тысяч рублей и 16 лет колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме (ч. 2 ст. 205.5, ч. 2 ст. 208, ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

Приговор в силу пока не вступил.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.