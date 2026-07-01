Бывший директор нижегородской организации обвинен в крупном мошенничестве

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора организации по отработке и утилизации отходов, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Известно, что между организацией по строительству автомобильных дорог и коммерческой организацией был заключен договор по сбору, транспортировке и обезвреживанию отходов. В рамках договора подозреваемый изготовил подложные акты о выполнении услуг и предоставил их заказчику.
На основании указанных документов, содержащих недостоверные сведения, на счет организации было переведено более 19 миллионов рублей, которыми подозреваемый распорядился по своему усмотрению.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, обвиняемый задержан.
Напомним, что дзержинца признали виновным в коммерческом подкупе.