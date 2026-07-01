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В Тольятти из горящего жилого дома эвакуированы 20 человек

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Тольятти во вторник, 30 июня. Происшествие случилось в Автозаводском районе города на улице Революционной. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Источник: Коммерсантъ

На место прибыли подразделения 11-й и 81-й пожарно-спасательных частей. Установлено, что горят домашняя мебель и вещи на площади 12 кв. м.

Из здания эвакуировали 20 жильцов. Кроме того, пять человек вывели по лестнице, предварительно надев на них для защиты от дыма маски-самоспасатели.

Огонь был оперативно ликвидирован. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

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