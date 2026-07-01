В Тольятти из горящего жилого дома эвакуированы 20 человек

На место прибыли подразделения 11-й и 81-й пожарно-спасательных частей. Установлено, что горят домашняя мебель и вещи на площади 12 кв. м.
Из здания эвакуировали 20 жильцов. Кроме того, пять человек вывели по лестнице, предварительно надев на них для защиты от дыма маски-самоспасатели.
Огонь был оперативно ликвидирован. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.
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