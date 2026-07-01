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Главу управления ИЗО Воронежа Руслана Карасалихова оставили в СИЗО

Обвиняемый в превышении полномочий чиновник пробудет там до сентября.

Источник: Комсомольская правда

Ленинский районный суд Воронежа продлил меру пресечения руководителю управления имущественных и земельных отношений (УИЗО) мэрии Руслану Карасалихову. Он останется в следственном изоляторе до 3 сентября.

Чиновник обвиняется по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). По версии следствия, в период с января по март 2025 года Карасалихов, действуя в интересах знакомого предпринимателя, дал незаконное указание второму участнику аукциона на право аренды автостоянки отказаться от конкурентной борьбы. Тот согласился, опасаясь негативных последствий, после чего договор был заключен с нужным бизнесменом.

Напомним, Руслан Карасалихов возглавил УИЗО летом 2024 года, а до этого два года работал заместителем руководителя этого же управления.

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