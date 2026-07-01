Главу управления ИЗО Воронежа Руслана Карасалихова оставили в СИЗО

Чиновник обвиняется по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). По версии следствия, в период с января по март 2025 года Карасалихов, действуя в интересах знакомого предпринимателя, дал незаконное указание второму участнику аукциона на право аренды автостоянки отказаться от конкурентной борьбы. Тот согласился, опасаясь негативных последствий, после чего договор был заключен с нужным бизнесменом.