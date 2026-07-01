Площадь пожара в Новофедоровке в Крыму выросла в 10 раз

«Площадь лесного пожара составила 10 га. Пострадавших нет. Всего к тушению пожара привлечены 65 человек и 19 единиц техники», — проинформировали в МЧС.
В МЧС отметили, что работа огнеборцев на месте тушения лесного пожара осложнена аномальной жарой и ветром, а также сложно-пересеченной местностью. В труднодоступных местах огнеборцы применяют ранцевые огнетушители.
Сейчас работает водоподвощящая техника администрации. Для защиты и недопущения распространения огня с помощью сельскохозяйственной техники проведена опашка территории населенного пункта.
Ранее сообщалось, что пожары охватили 28 гектаров лесных территорий в Севастополе после сбития вражеских БПЛА. В тушении участвуют более 240 человек и 58 единиц техники.