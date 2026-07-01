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Площадь пожара в Новофедоровке в Крыму выросла в 10 раз

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости Крым. Площадь пожара, разгоревшегося вблизи крымского поселка Новофедоровка, увеличилась в 10 раз — спасателям удалось локализовать огонь на площади 10 гектаров, сообщили в крымском главке МЧС России.

«Площадь лесного пожара составила 10 га. Пострадавших нет. Всего к тушению пожара привлечены 65 человек и 19 единиц техники», — проинформировали в МЧС.

В МЧС отметили, что работа огнеборцев на месте тушения лесного пожара осложнена аномальной жарой и ветром, а также сложно-пересеченной местностью. В труднодоступных местах огнеборцы применяют ранцевые огнетушители.

Сейчас работает водоподвощящая техника администрации. Для защиты и недопущения распространения огня с помощью сельскохозяйственной техники проведена опашка территории населенного пункта.

Ранее сообщалось, что пожары охватили 28 гектаров лесных территорий в Севастополе после сбития вражеских БПЛА. В тушении участвуют более 240 человек и 58 единиц техники.

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