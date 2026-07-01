Бастрыкин потребовал доклад по делу о ДТП с автобусом в Красноярском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересновался ДТП с автобусом в Красноярском крае, в коротом находились 27 детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что ДТП произошло 1 июля на трассе «Саяны» в Минусинском округе. Автобус с 27 детьми и тремя взрослыми следовал в Красноярск, когда на его полосу выехал легковой автомобиль. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса резко изменил траекторию — машина съехала в кювет и опрокинулась на бок.
Женщина-водитель иномарки призналась, что уснула за рулём. Пострадали два человека, они находятся под амбулаторным наблюдением.
Прокуратура региона проводит проверку. Расследование уголовного дела находится на особом контроле.
Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Красноярскому краю и Хакасии Андрею Еремину представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого после аварии с участием автобуса.
Ранее мы сообщали, что три протокола составили на виновницу ДТП с автобусом в Красноярском крае.