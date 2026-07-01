Бастрыкин потребовал доклад по делу о ДТП с автобусом в Красноярском крае

Напомним, что ДТП произошло 1 июля на трассе «Саяны» в Минусинском округе. Автобус с 27 детьми и тремя взрослыми следовал в Красноярск, когда на его полосу выехал легковой автомобиль. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса резко изменил траекторию — машина съехала в кювет и опрокинулась на бок.