В ливень 30 июня объём сточных вод в Перми заметно превысил норму

Дополнительная нагрузка выпала на канализационные насосные станции и коллекторы. Вместе с дождевой водой в систему попал мусор и песок. Персонал станций работал в авральном режиме. Последствия сильного ливня устраняются: ведётся чистка колодцев от песка и мусора, ликвидируются размывы грунта вокруг люков и на участках раскопок.