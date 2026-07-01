В ливень 30 июня объём сточных вод в Перми заметно превысил норму

Объём сточных вод, принятый биологическими очистными сооружениями, на 26% превысил обычные показатели, сообщает ресурсоснабжающая организация.
Дополнительная нагрузка выпала на канализационные насосные станции и коллекторы. Вместе с дождевой водой в систему попал мусор и песок. Персонал станций работал в авральном режиме. Последствия сильного ливня устраняются: ведётся чистка колодцев от песка и мусора, ликвидируются размывы грунта вокруг люков и на участках раскопок.
Напомним, из-за сильного ливня два серьёзных повреждения получила центральная набережная Перми. Ограничено движение на бывшем трамвайном мосту в Разгуляе, здесь подмыло склоны.