Два человека пострадали при атаке беспилотников на предприятия в Пензе

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в Telegram-канале, что два человека пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата на два предприятия в Пензе.
По словам главы региона, утром вражеские БПЛА нанесли удар по двум производственным объектам в городе. Как уточняется в видеообращении Мельниченко, на одном из предприятий ранения получили два человека. «Женщине медицинская помощь оказана амбулаторно. Мужчина получил серьезное осколочное ранение, был экстренно прооперирован. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии», — заявил губернатор.
Мельниченко добавил, что семьям пострадавших будет оказана вся необходимая помощь. Кроме того, по информации губернатора, взрывной волной выбиты стекла в двух многоквартирных домах.