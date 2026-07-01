Инженер из Воронежа перевела мошенникам 1 млн рублей, поверив в «финансирование терроризма»

За минувшие сутки жертвами кибермошенников в Воронежской области стали как минимум трое граждан: у двоих похитили данные, еще у одного — напрямую списали средства с карты. Суммарный ущерб составил свыше 1,1 млн рублей. Об этом 1 июля рассказали в ГУ МВД по региону.