Два человека пострадали при налете БПЛА на Пензу

В Пензе в результате атаки беспилотных летательных аппаратов по двум предприятиям пострадали два человека. Один из раненых находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
По его словам, удар был нанесен утром 1 июля. На одном из атакованных предприятий женщина получила медицинскую помощь амбулаторно и уже отпущена домой. Мужчина получил серьезное осколочное ранение, ему провели экстренную операцию. Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Глава региона пообещал семьям раненых всю необходимую поддержку.
После атаки в городе введен режим повышенной готовности. Зафиксированы повреждения в двух многоквартирных домах. На местах происшествий работают оперативные и экстренные службы, ликвидируя последствия ударов.