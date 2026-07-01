Четверых иностранцев выдворят из РФ за оскорбление военных в Крыму

«В поселке городского типа Гурзуф во время работы на строительном объекте произошел конфликт, в ходе которого четверо легально трудившихся там иностранцев оскорбительно высказались в адрес российских военнослужащих в присутствии других рабочих. Очевидцы сообщили о произошедшем в органы внутренних дел», — говорится в сообщении.
Иностранных рабочих задержали. В отношении каждого из них составили админпротокол, судом назначен штраф в размере 35 тысяч рублей. Кроме того, иностранцам были сокращены сроки пребывания на территории России, аннулированы разрешительные документы и вынесены решения о принудительной депортации.
«Сотрудники полиции сопроводили мигрантов до государственной границы для их дальнейшего возвращения на родину под контролем пограничников. На ближайшие 10 лет им запрещен въезд в Россию», — рассказали в полиции Крыма.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли во втором чтении правительственный законопроект, запрещающий депортировать из России иностранцев, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, а также для ранее проходивших ее участников боевых действий.