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Под Севастополем и в Феодосии произошли аварии на электросетях

В Феодосии и селах под Севастополем восстанавливают электроснабжение.

Источник: Аргументы и факты

Под Севастополем из-за аварии на подстанции села Орлиное 1 июля остались без света несколько населенных пунктов — Орлиное, Широкое, Подгорное и Передовое. Об этом сообщили в пресс-службе «Севастопольэнерго».

Кроме того, без электричества осталась часть Феодосийского округа в Крыму. По словам мэра Феодосии Владимира Кима, ремонтные бригады работают в усиленном режиме.

Напомним, Сергей Аксенов рассказал о ситуации со светом в Крыму. По его словам, после многочисленных жалоб на неравномерное распределение света в республике, оперативный штаб будет ежедневно разрабатывать меры по более справедливому распределению. Для этого созданы дополнительные бригады из муниципальных служащих. По словам Аксенова, в течение нескольких дней ситуацию постараются нормализовать.

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