Под Севастополем и в Феодосии произошли аварии на электросетях

Напомним, Сергей Аксенов рассказал о ситуации со светом в Крыму. По его словам, после многочисленных жалоб на неравномерное распределение света в республике, оперативный штаб будет ежедневно разрабатывать меры по более справедливому распределению. Для этого созданы дополнительные бригады из муниципальных служащих. По словам Аксенова, в течение нескольких дней ситуацию постараются нормализовать.