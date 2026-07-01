Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцам в мессенджерах мошенники присылают «документы», которые ведут на вирусные сайты

Злоумышленники маскируют вредоносные ссылки под квитанции и договоры.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Воронежской области предупреждают о росте активности мошенников в мессенджерах. Аферисты рассылают ссылки, замаскированные под документы (договоры, квитанции, служебные записки), чтобы получить доступ к аккаунтам, кодам подтверждения и личной информации пользователей.

Злоумышленники часто пишут от имени «Бухгалтерии», «Отдела кадров», «Старшего по дому» или «УК», чтобы усыпить бдительность жертвы.

Как отличить настоящий файл от мошеннической ссылки:

· Настоящий документ можно скачать прямо из чата, нажав на иконку файла. Переходить по ссылкам для этого не нужно.

· Вредоносная ссылка не откроет файл в чате — при нажатии на неё автоматически загрузится сторонний сайт. Часто такие страницы тут же запрашивают доступ к камере и микрофону.

Простые правила безопасности:

· Открывайте вложения только от проверенных контактов. При малейшем сомнении перепроверьте информацию по официальному телефону организации.

· Если при попытке скачать файл открывается ссылка, немедленно закройте вкладку. Не вводите на таком сайте никаких данных и не давайте браузеру никаких разрешений.