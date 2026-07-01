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В Чердынском округе из реки Колва достали тело 13-летней девочки

Причина гибели будет установлена в ходе проверки.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия произошла в Чердынском муниципальном округе Пермского края. Сотрудники городской службы спасения извлекли из реки Колва тело девочки 2012 года рождения.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Причина гибели будет установлена в ходе проверки.

В МЧС России напоминают жителям о необходимости соблюдать правила безопасности у водоемов. Детей нельзя оставлять без присмотра возле воды, важно заранее рассказать им о возможных опасностях, а во время отдыха использовать спасательный жилет или нарукавники. Кроме того, ребенку следует объяснить, как позвать на помощь в экстренной ситуации.

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