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Двое рыбаков из Ростовской области сели на пять лет в колонию за вылов осетра

После первого задержания двое рыбаков на Дону снова занялись браконьерством и получили реальные сроки.

Источник: Комсомольская правда

Двух жителей Ростовской области отправили в колонию на срок более пяти лет за незаконную рыбалку и вылов краснокнижных рыб. Это решение Азовского городского суда поддержал Ростовский областной суд.

Мужчин задержали в устье Дона. Они рыбачили с моторной лодки, использовали запрещенные ставные сети. В улове оказалось больше 400 килограммов рыбы. Среди добычи были русский осетр и стерлядь — эти виды занесены в Красную книгу России. Нанесенная государству сумма ущерба превысила 3 миллиона рублей.

Однако браконьеры не остановились. Вскоре их снова поймали с незаконным уловом. На этот раз ущерб оценили в 70 тысяч рублей.

Суд признал организатора промысла виновным по двум статьям УК РФ. Его приговорили к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима, также назначили штраф — 200 тысяч рублей.

Подельник получил 5 лет и 3 месяца колонии и такой же штраф.

Рыбаки пытались обжаловать приговор. Но областной суд оставил решение без изменений.

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