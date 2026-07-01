Смертельное ДТП произошло на трассе под Ростовом, собрался дорожный затор

Днем 1 июля на трассе в районе выезда из Ростова-на-Дону в сторону Новочеркасска произошло смертельное ДТП. После этого собрался внушительный дорожный затор, он все еще сохраняется в 16 часов. Детали сообщили в управлении Госавтоинспекции.