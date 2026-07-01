В Воронеже мошенницу, «снимавшую порчу» за деньги, приговорили к 2 годам и 3 месяцам колонии

Следствием установлено, что в марте текущего года подсудимая искала жертв на центральных улицах города, в частности, на Плехановской и Платонова. Используя психологическое воздействие, она убеждала молодых девушек в наличии у них «порчи» или «сглаза», предлагая провести магический обряд за вознаграждение. Так, у потерпевших злоумышленница похитила около 14-ти и 13-ти тысяч рублей, после чего скрылась.