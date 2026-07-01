Очевидцы знали и молчали. Насильника 20-летней девушки раскрыли через 35 лет

Следователи завершили расследование резонансного дела об изнасиловании. В ближайшее время 61-летний житель Красноярского края ответит за преступление, которое совершил 35 лет назад. Все эти годы свидетели, которые знали всю правду о случившемся, хранили молчание. Однако кропотливая работа правоохранителей и современные технологии заставили их говорить. Подробности дела — в материале krsk.aif.ru.
Ночь, которую не забыть.
Всё произошло в ночь с 13 на 14 июня 1991 года. Тогда в одной из квартир Ачинска собралась компания молодых людей, среди которых были две 20-летние девушки. Когда одна из подруг покинула квартиру, вторая, оставшись в компании малознакомых парней, попыталась уйти за ней. Однако 26-летний на тот момент мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, преградил ей путь.
Следствие установило, что он применил насилие, высказывал угрозы, после чего изнасиловал девушку. На этом зверства не закончились: мужчина вывез потерпевшую в лес на окраине Ачинска и бросил там одну.
Девушка незамедлительно обратилась в правоохранительные органы, однако преступника тогда найти не удалось. Это произошло по двум причинам: во-первых, свидетели, присутствовавшие в квартире, дали ложные показания, скрыв причастность знакомого. Во-вторых, уровень экспертных возможностей в 1991 году был ограниченным, и принадлежность биологических следов на одежде потерпевшей не удалось установить.
Современные технологии против лжи.
В 2026 году следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска повторно подняли материалы этого старого уголовного дела. Изучая архив, они нашли существенные противоречия в показаниях ключевых свидетелей.
Во время очных ставок свидетели, десятилетиями скрывавшие правду, «поплыли». При дополнительных допросах они признались, что в 1991 году солгали, после чего рассказали достоверные сведения, позволившие восстановить реальную картину произошедшего.
Однако привлечь к ответственности тех, кто долгие годы всё знал и покрывал преступника, уже нельзя. «Сроки давности привлечения к уголовной ответственности за дачу ложных показаний истекли», — сообщила krsk.aif.ru пресс-секретарь ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Анастасия Дядечкина.
Решающим ударом стала дополнительная биологическая экспертиза — современные методы исследования подтвердили, что биологический след на одежде пострадавшей принадлежит именно 61-летнему жителю Ачинска.
«Благодаря масштабной следственной работе собрана достаточная доказательственная база, при предъявлении которой мужчина признал вину, подробно рассказав об обстоятельствах совершенного преступления», — сообщили в региональном СК.
Женат, не судим.
В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Как рассказала krsk.aif.ru сотрудница пресс-службы Следственного комитета Анастасия Дядечкина, юридически мужчина не был судим. Также после совершения этого преступления не привлекался к уголовной ответственности.
«По месту жительства характеризовался удовлетворительно. Имеет алкогольную зависимость, женат, несовершеннолетних детей нет», — добавила Дядечкина.
Теперь 61-летнему мужчине грозит серьёзное наказание за преступление, которое он совершил будучи молодым человеком. Справедливость, хоть и с опозданием, настигла его.