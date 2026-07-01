Очевидцы знали и молчали. Насильника 20-летней девушки раскрыли через 35 лет

Всё произошло в ночь с 13 на 14 июня 1991 года. Тогда в одной из квартир Ачинска собралась компания молодых людей, среди которых были две 20-летние девушки. Когда одна из подруг покинула квартиру, вторая, оставшись в компании малознакомых парней, попыталась уйти за ней. Однако 26-летний на тот момент мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, преградил ей путь.