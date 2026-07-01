В Перми возбуждено дело после падения дерева на 10-летнего мальчика

После падения дерева на 10-летнего мальчика в Перми возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Пермскому краю.
Речь идёт об инциденте, который случился вечером 30 июня на улице Крисанова, 5. Во время сильного ливня ствол дерева рухнул на пешеходный тротуар, по которому в тот момент проходила девушка с дочерью и несовершеннолетним братом.
В результате происшествия 10-летний мальчик получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Следователем проведён осмотр места, где упало дерево, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.
«Следственными органами СК России будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание, кронирование и своевременное удаление насаждений, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в краевом Следственном комитете.