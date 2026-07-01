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В центре Перми дерево рухнуло на проходящего рядом подростка

Возле дома № 5 по улице Крисанова в Перми дерево упало прямо на подростка, получившего при этом травмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Возле дома № 5 по улице Крисанова в Перми дерево упало прямо на подростка, получившего при этом травмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование ведут следователи СК РФ по Пермскому краю.

Установлено, что мальчик шел вместе со своей сестрой и племянницей по улице. Внезапно рядом с ними сломалось дерево и упало прямо на подростка. В результате он был госпитализирован, так как повреждения оказались серьезными.

Сейчас идут следственные действия, а прокуратура контролирует установление обстоятельств травмирования несовершеннолетнего.