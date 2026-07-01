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Тонувший мужчина спасен на озере Сортировочное в Канавинском районе

Мужчина купался в месте, которое не было предназначено для купания.

Источник: Время

В Канавинском районе Нижнего Новгорода на озере «Сортировочное», спасли человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Как уточняется, 39-летний мужчина начал тонуть, купаясь в месте, которое не было предназначено для купания. Усилиями спасателей молодого человека удалось вернуть на берег. После спасения мужчина отказался от госпитализации.

Ранее сообщалось, что погибший найден в Волге в Балахнинском округе.

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