Тонувший мужчина спасен на озере Сортировочное в Канавинском районе

В Канавинском районе Нижнего Новгорода на озере «Сортировочное», спасли человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Как уточняется, 39-летний мужчина начал тонуть, купаясь в месте, которое не было предназначено для купания. Усилиями спасателей молодого человека удалось вернуть на берег. После спасения мужчина отказался от госпитализации.
Ранее сообщалось, что погибший найден в Волге в Балахнинском округе.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше