Бабушка избивала 11-летнюю внучку и угрожала ей убийством в воронежском селе

По версии следствия, в марте-апреле 2026 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, регулярно применяла физическую силу к девочке и совершала иные противоправные действия, чем причиняла ребенку физические и моральные страдания. Кроме того, подозреваемая неоднократно высказывала в адрес внучки угрозы убийством, которые девочка воспринимала реально.