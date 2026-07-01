Волгоградка ищет свидетелей спорного ДТП на Волжской ГЭС

— Всё началось после того, когда на дорогу выехал автомобиль с административной территории гидроэлектростанции. Он пересёк две сплошные и пытался развернуться, одновременно ему навстречу двигалась «Лада». После удара отечественный автомобиль начало крутить, и вскоре он заблокировал одну из полос. Но здесь уже он оказался на встречке. Впоследствии чтобы избежать ещё одного столкновения, выехать на встречную полосу пришлось «Газели», — рассказала волгоградка.