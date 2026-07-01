Тонущего мужчину спасли на Сортировочном озере

Мужчина чуть не утонул в Сортировочном озере в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Матросы-спасатели вытащили 39-летнего мужчину из воды, место не было оборудовано для купания. От госпитализации пострадавший отказался.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что двое взрослых и ребенок утонули в Нижегородской области за минувшую неделю.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше