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Тонущего мужчину спасли на Сортировочном озере

Место не было оборудовано для купания.

Мужчина чуть не утонул в Сортировочном озере в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Матросы-спасатели вытащили 39-летнего мужчину из воды, место не было оборудовано для купания. От госпитализации пострадавший отказался.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что двое взрослых и ребенок утонули в Нижегородской области за минувшую неделю.

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