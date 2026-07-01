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В Калининграде двухлетний ребенок выпал из окна

В Калининграде двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа. Сначала ребенок упал на женщину, которая в тот момент сажала цветы возле дома, а затем его успел подхватить сосед, как стало известно RT от источника в правоохранительных органах.

В Калининграде двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа. Сначала ребенок упал на женщину, которая в тот момент сажала цветы возле дома, а затем его успел подхватить сосед, как стало известно RT от источника в правоохранительных органах.

Инцидент случился из-за стечения обстоятельств — мама открыла окно для проветривания, и малыш забрался на подоконник. Один из местных жителей заметил ребенка и тут же позвал его отца. Мужчина громко кричал сыну, чтобы тот слез, но, к несчастью, мальчик не удержался и выпал в дырку в москитной сетке.

По данным источника, ребенок в результате падения серьезно не пострадал. Женщина, на которую он упал, получила перелом ключицы и ребра.

Семья, в которой воспитывается мальчик, характеризуется как благополучная. Родители растят пятерых детей, среди которых есть двухлетние мальчики-двойняшки.

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