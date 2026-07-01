В Калининграде двухлетний ребенок выпал из окна

Инцидент случился из-за стечения обстоятельств — мама открыла окно для проветривания, и малыш забрался на подоконник. Один из местных жителей заметил ребенка и тут же позвал его отца. Мужчина громко кричал сыну, чтобы тот слез, но, к несчастью, мальчик не удержался и выпал в дырку в москитной сетке.