В Калининграде двухлетний ребенок выпал из окна

В Калининграде двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа. Сначала ребенок упал на женщину, которая в тот момент сажала цветы возле дома, а затем его успел подхватить сосед, как стало известно RT от источника в правоохранительных органах.
Инцидент случился из-за стечения обстоятельств — мама открыла окно для проветривания, и малыш забрался на подоконник. Один из местных жителей заметил ребенка и тут же позвал его отца. Мужчина громко кричал сыну, чтобы тот слез, но, к несчастью, мальчик не удержался и выпал в дырку в москитной сетке.
По данным источника, ребенок в результате падения серьезно не пострадал. Женщина, на которую он упал, получила перелом ключицы и ребра.
Семья, в которой воспитывается мальчик, характеризуется как благополучная. Родители растят пятерых детей, среди которых есть двухлетние мальчики-двойняшки.