СМИ: актер из «Бригады» и «Бумера» Александр Высоковский утонул в Подмосковье

В Подмосковье на реке Оке, где велись поиски пропавшего актера Александра Высоковского, обнаружено тело человека. Его личность еще предстоит установить, однако, по предварительной информации, речь идет о погибшем артисте. Об этом 1 июля сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
Ранее о пропаже актера Александра Высоковского писал телеграм-канал «112». По словам супруги артиста, Александр отправился на рыбалку вместе с сыном в районе Пущинской косы и не вернулся домой.
Как сообщили в ГСУ СК России по Московской области, следственным отделом по Серпухову организована доследственная проверка по факту безвестного исчезновения мужчины 1963 года рождения, который 30 июня ушел на рыбалке с сыном в районе Пущинской косы и не вернулся.
Телеграм-канал Baza подтвердил, что артист захлебнулся.
Александр Высоковский известен по роли охранника Саши Белого в «Бригаде». Среди других его работ — картины «Марш Турецкого», «Петр Первый» и «Бумер».