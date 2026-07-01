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СМИ: актер из «Бригады» и «Бумера» Александр Высоковский утонул в Подмосковье

Поисковая операция на Оке завершилась обнаружением тела мужчины, которым, по предварительным данным, является пропавший актер Александр Высоковский. Ранее он отправился на рыбалку с сыном и пропал.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В Подмосковье на реке Оке, где велись поиски пропавшего актера Александра Высоковского, обнаружено тело человека. Его личность еще предстоит установить, однако, по предварительной информации, речь идет о погибшем артисте. Об этом 1 июля сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

Ранее о пропаже актера Александра Высоковского писал телеграм-канал «112». По словам супруги артиста, Александр отправился на рыбалку вместе с сыном в районе Пущинской косы и не вернулся домой.

Как сообщили в ГСУ СК России по Московской области, следственным отделом по Серпухову организована доследственная проверка по факту безвестного исчезновения мужчины 1963 года рождения, который 30 июня ушел на рыбалке с сыном в районе Пущинской косы и не вернулся.

Телеграм-канал Baza подтвердил, что артист захлебнулся.

Александр Высоковский известен по роли охранника Саши Белого в «Бригаде». Среди других его работ — картины «Марш Турецкого», «Петр Первый» и «Бумер».