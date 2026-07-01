СМИ: актер из «Бригады» и «Бумера» Александр Высоковский утонул в Подмосковье

В Подмосковье на реке Оке, где велись поиски пропавшего актера Александра Высоковского, обнаружено тело человека. Его личность еще предстоит установить, однако, по предварительной информации, речь идет о погибшем артисте. Об этом 1 июля сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.