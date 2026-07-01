Авария на трассе М-4 «Дон» под Ростовом привела к многокилометровым пробкам

Серьёзная авария произошла днём в Аксайском районе на 1053-м километре автодороги М-4 «Дон». По информации регионального управления Госавтоинспекции, инцидент произошёл при выезде из Ростова-на-Дону. Согласно предварительным данным, всё началось со столкновения автомобилей «Ауди» и «Газель». Пока участники первого ДТП ожидали прибытия инспекторов, произошла вторая, более трагичная авария. 46-летний водитель автомобиля «Чери», не справившись с управлением и не выбрав безопасную скорость, врезался в стоящие на проезжей части машины.