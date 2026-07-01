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В Калининграде будут судить акушерку за смерть малыша из-за запрещенного приема

В Калининграде будут судить бывшего акушера-гинеколога, применившего во время родов запрещенный Всемирной организацией здравоохранения и Минздравом РФ прием, из-за которого умер новорожденный ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ Следственного комитета России.

В Калининграде будут судить бывшего акушера-гинеколога, применившего во время родов запрещенный Всемирной организацией здравоохранения и Минздравом РФ прием, из-за которого умер новорожденный ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ Следственного комитета России.

Как рассказали следователи, 21 сентября 2024 года в перинатальный центр была госпитализирована женщина на позднем сроке беременности. Врач несвоевременно диагностировала у роженицы острую гипоксию плода и применила во время родов запрещенный прием.

В итоге новорожденной девочке была нанесена закрытая черепно-спинномозговая травма. Последующие экстренное кесарево сечение и реанимационные мероприятия не дали результата — через два дня ребенок скончался в медицинском учреждении.

Медика обвинили по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В рамках расследования был проведен комплекс следственных действий: допрошены свидетели, детально исследована медицинская документация и получены заключения сложных комплексных судебно-медицинских экспертиз. Дело передано на рассмотрение в суд.

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