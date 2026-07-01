18-летний житель Тюмени обобрал на 6 млн волгоградских пенсионеров

Поверив мошенникам, волгоградка передала прибывшему посыльному все свои накопления, которые якобы необходимо было задекларировать. Таким же способом аферисты обработали 68-летнего мужчину из Кировского района областного центра. Всего молодой человек лишил пенсионеров шести миллионов рублей.