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18-летний житель Тюмени обобрал на 6 млн волгоградских пенсионеров

В настоящее время он находится в СИЗО, расследование уголовного дела продолжается.

Курьер аферистов арестован в Волгограде. 18-летний житель Тюмени прибыл в Волгоград по заданию куратора и навестил в областном центре пожилую женщину, которой предварительно позвонили его подельники.

Злоумышленники представились сотрудниками поликлиники п попросили назвать смс-код для «записи на прием». Дальше была задействована наработанная уже схема: горожанке сообщили о взломе ее аккаунта, переводе средств недружественному государству.

Поверив мошенникам, волгоградка передала прибывшему посыльному все свои накопления, которые якобы необходимо было задекларировать. Таким же способом аферисты обработали 68-летнего мужчину из Кировского района областного центра. Всего молодой человек лишил пенсионеров шести миллионов рублей.

В настоящее время он находится в СИЗО, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 22-летнего жителя Сочи арестовали по подозрению в хищению средств у 86-летней волгоградки.