В Ростове директора организации обвинили в уклонении от налогов на 94 млн рублей

В Ростове-на-Дону в уклонении от налогов на 94 млн рублей заподозрили директора коммерческой организации, работающей в сфере оптовой торговли строительными материалами. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
Возбуждено уголовное дело (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По данным следствия, руководитель организации скрыл налоги в 2021—2022 годах.
Предварительно, незаконная схема действовала через фиктивный документооборот с подконтрольными индивидуальными предпринимателями, фактически не работавшими. Также недостоверные сведения указывались в налоговой отчетности.
Дело завели на основе расследования сотрудников налогового отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области. На данный момент следствие ведут представители СК.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.