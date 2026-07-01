В Курской области без изменения оставили приговор экс-губернатору Смирнову

Курский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего губернатора региона Алексея Смирнова и оставил без изменений ранее вынесенный приговор. Экс-чиновник осужден на 14 лет колонии строгого режима за взяточничество. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Апелляционное рассмотрение дела Смирнова началось в суде в начале июня.
Напомним, в апреле суд признал Алексея Смирнова виновным в получении взяток, связанных со строительством фортификационных сооружений в приграничных районах. Помимо 14 лет лишения свободы, ему был назначен крупный штраф в размере 400 миллионов рублей.