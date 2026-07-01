Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курской области без изменения оставили приговор экс-губернатору Смирнову

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов не смог оспорить приговор в апелляционной инстанции. Суд признал его виновным в получении взяток, связанных со строительством фортификационных сооружений. Наказание осталось прежним: 14 лет колонии строгого режима и штраф в размере 400 миллионов рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Курский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего губернатора региона Алексея Смирнова и оставил без изменений ранее вынесенный приговор. Экс-чиновник осужден на 14 лет колонии строгого режима за взяточничество. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Апелляционное рассмотрение дела Смирнова началось в суде в начале июня.

Напомним, в апреле суд признал Алексея Смирнова виновным в получении взяток, связанных со строительством фортификационных сооружений в приграничных районах. Помимо 14 лет лишения свободы, ему был назначен крупный штраф в размере 400 миллионов рублей.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше