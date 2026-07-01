В Курской области без изменения оставили приговор экс-губернатору Смирнову

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Курск: древний город воинской славы в центре России

Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.