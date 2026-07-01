«Был практически нетранспортабелен»: суд отменил кредиты брата в Волгограде

Дзержинский районный суд Волгограда признал недействительными четыре кредита, оформленных на брата жительницы Волгограда. Мошенники взяли кредиты на сумму более 260 тысяч рублей в октябре-декабре 2023 года.
Наследница первой очереди Вера З. обратилась в суд с иском к банку. По ее данным, неизвестные оформили два потребительских кредита на 180 000 рублей, кредит на 29 999 рублей и кредитную карту с лимитом 50 000 рублей. Ее брат из-за тяжелой болезни не мог передвигаться и не покидал дом.
«Заемщик пять лет нигде не работал, не имел дохода, не пользовался Госуслугами и кнопочным телефоном без интернета», — говорится в решении суда. Мобильные номера в анкетах не принадлежали брату истицы, а данные в заявках противоречили друг другу.
Банк не проверил личность клиента при оформлении кредитов и карты.
Суд обязал считать обязательства по кредитам невозникшими, а с банка взыскал 30 000 рублей расходов на представителя.
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