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«Был практически нетранспортабелен»: суд отменил кредиты брата в Волгограде

Дзержинский суд Волгограда признал кредиты брата истицы ничтожными.

Дзержинский районный суд Волгограда признал недействительными четыре кредита, оформленных на брата жительницы Волгограда. Мошенники взяли кредиты на сумму более 260 тысяч рублей в октябре-декабре 2023 года.

Наследница первой очереди Вера З. обратилась в суд с иском к банку. По ее данным, неизвестные оформили два потребительских кредита на 180 000 рублей, кредит на 29 999 рублей и кредитную карту с лимитом 50 000 рублей. Ее брат из-за тяжелой болезни не мог передвигаться и не покидал дом.

«Заемщик пять лет нигде не работал, не имел дохода, не пользовался Госуслугами и кнопочным телефоном без интернета», — говорится в решении суда. Мобильные номера в анкетах не принадлежали брату истицы, а данные в заявках противоречили друг другу.

Банк не проверил личность клиента при оформлении кредитов и карты.

Суд обязал считать обязательства по кредитам невозникшими, а с банка взыскал 30 000 рублей расходов на представителя.

Ранее сообщалось, как молодой житель Тюмени обобрал волгоградских пенсионеров.