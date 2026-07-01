«Был практически нетранспортабелен»: суд отменил кредиты брата в Волгограде

Наследница первой очереди Вера З. обратилась в суд с иском к банку. По ее данным, неизвестные оформили два потребительских кредита на 180 000 рублей, кредит на 29 999 рублей и кредитную карту с лимитом 50 000 рублей. Ее брат из-за тяжелой болезни не мог передвигаться и не покидал дом.