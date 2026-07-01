Воронежец обманом получил миллионы рублей под видом участника СВО

Следствие установило, что злоумышленник купил фальшивые справки об участии в СВО и якобы полученном ранении. С этими бумагами он обратился в фонд «Защитники Отечества» и добился получения дорогостоящего оборудования и выплат: ему предоставили кресло-коляску за 264 тысячи рублей, автомобиль с ручным управлением стоимостью почти 1,3 миллиона рублей, а также более 3,1 миллиона рублей из резервного фонда областного правительства на покупку жилья.