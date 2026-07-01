В Люберцах потушили пожар на подстанции

«Пожар полностью ликвидирован», — сказал собеседник агентства.
Ранее в Люберцах в результате аварии возник пожар на электроподстанции «Россети Московский регион». Был объявлен повышенный ранг пожара. В результате аварии некоторые районы остались без электричества. В пресс-службе областного ГУ МЧС РФ агентству уточнили, что площадь пожара составила 25 кв. м. Пострадавших нет.
В Telegram-канале ПАО «Россети Московский регион» сообщалось, что энергетики компании восстанавливали электроснабжение части потребителей округов Люберцы и Котельники после технологического нарушения на подстанции. Для временного электроснабжения потребителей были направлены 60 резервных источников подачи электроэнергии.
В настоящее время электроснабжение всех потребителей компании восстановлено. Продолжаются работы по восстановлению поврежденного оборудования.