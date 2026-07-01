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В Люберцах потушили пожар на подстанции

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Пожар на подстанции в Люберцах в Подмосковье ликвидирован, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Пожар полностью ликвидирован», — сказал собеседник агентства.

Ранее в Люберцах в результате аварии возник пожар на электроподстанции «Россети Московский регион». Был объявлен повышенный ранг пожара. В результате аварии некоторые районы остались без электричества. В пресс-службе областного ГУ МЧС РФ агентству уточнили, что площадь пожара составила 25 кв. м. Пострадавших нет.

В Telegram-канале ПАО «Россети Московский регион» сообщалось, что энергетики компании восстанавливали электроснабжение части потребителей округов Люберцы и Котельники после технологического нарушения на подстанции. Для временного электроснабжения потребителей были направлены 60 резервных источников подачи электроэнергии.

В настоящее время электроснабжение всех потребителей компании восстановлено. Продолжаются работы по восстановлению поврежденного оборудования.

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