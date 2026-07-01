На мусорной площадке в Челябинске нашли химикаты

В Челябинске на площадке для сбора мусора на улице Вострецова нашли стеклянные емкости с химическими веществами. сообщает пресс-служба МЧС.
Водитель мусоровоза и его помощник направлены в медучреждение для осмотра. На месте работают сотрудники МЧС России, спасатели Мобильного поисково-спасательного отряда и городской службы спасения.
Специалисты загружают находки в специальные контейнеры для перевозки. Радиус опасной зоны ограничен 5 метрами. После вывоза емкостей территорию обработают спецсоставом для дегазации. Угрозы для жителей нет.
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