По делу о нападении на инспектора московского ДПС арестовали второго фигуранта

Басманный районный суд Москвы отправил в следственный изолятор второго фигуранта уголовного дела о нападении на инспектора ДПС в центре столицы. Ранее под стражу был заключен его подельник. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
Нападение на сотрудника ДПС произошло 28 июня на улице Маросейка. Прибывшего на вызов о ДТП инспектора окружили двое парней 18 и 19 лет. Они применили к полицейскому силу, оскорбили его и сорвали с формы видеорегистратор, пытаясь скрыть свои действия. После инцидента молодые люди скрылись.
В прокуратуре уточнили, что оба фигуранта возражали против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.