По делу о нападении на инспектора московского ДПС арестовали второго фигуранта

Нападение на сотрудника ДПС произошло 28 июня на улице Маросейка. Прибывшего на вызов о ДТП инспектора окружили двое парней 18 и 19 лет. Они применили к полицейскому силу, оскорбили его и сорвали с формы видеорегистратор, пытаясь скрыть свои действия. После инцидента молодые люди скрылись.