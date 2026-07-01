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По делу о нападении на инспектора московского ДПС арестовали второго фигуранта

Суд отправил в СИЗО второго участника нападения на инспектора ДПС в центре Москвы. Инцидент произошел 28 июня на улице Маросейка, когда прибывшего на вызов о ДТП полицейского окружили двое молодых людей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Басманный районный суд Москвы отправил в следственный изолятор второго фигуранта уголовного дела о нападении на инспектора ДПС в центре столицы. Ранее под стражу был заключен его подельник. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Нападение на сотрудника ДПС произошло 28 июня на улице Маросейка. Прибывшего на вызов о ДТП инспектора окружили двое парней 18 и 19 лет. Они применили к полицейскому силу, оскорбили его и сорвали с формы видеорегистратор, пытаясь скрыть свои действия. После инцидента молодые люди скрылись.

В прокуратуре уточнили, что оба фигуранта возражали против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.