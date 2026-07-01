Директора рекламных фирм будут судить за обман нижегородской больницы

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора нескольких коммерческих организаций. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону, мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 2019 по 2024 год обвиняемый похитил бюджетные денежные средства на общую сумму свыше 1,4 млн рублей. Он указывал заведомо ложные и завышенные сведения о стоимости оказанных услуг в рамках контрактов на размещение рекламных макетов, заключенных с медицинским учреждением. Украденными деньгами фигурант распорядился по своему усмотрению.
Противоправная деятельность бизнесмена была выявлена следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направляется в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что 23 млн рублей авансов за музей ФСБ отсудила нижегородская компания.