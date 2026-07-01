Директора рекламных фирм будут судить за обман нижегородской больницы

По версии следствия, в период с 2019 по 2024 год обвиняемый похитил бюджетные денежные средства на общую сумму свыше 1,4 млн рублей. Он указывал заведомо ложные и завышенные сведения о стоимости оказанных услуг в рамках контрактов на размещение рекламных макетов, заключенных с медицинским учреждением. Украденными деньгами фигурант распорядился по своему усмотрению.