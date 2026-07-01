Волжском выпивка с незнакомцем обернулась больничной койкой

Житель Волжского Волгоградской области отправился в больницу после распития спиртного с новым знакомым. Инцидент произошел 18 июня 2026 года. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную. полицию, 50-летнего мужчину доставили медики с травмами. Врачи поняли, что повреждения носят криминальный характер, и вызвали правоохранителей.