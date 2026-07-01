Мотоциклист с пассажиркой попал под поезд на Брестчине

«… 27-летний водитель, не имея права управления, управлял мотоциклом “Минск” и двигался по улице Морозова в аг. Молотковичи Пинского района. По предварительной информации, проезжая железнодорожный переезд “перегон Пинск-Юхновичи”, выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с пассажирским поездом», — сказано в Telegram-канале УВД региона.