Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мотоциклист с пассажиркой попал под поезд на Брестчине

Трагедия произошла на железнодорожном переезде в агрогородке Молотковичи поздно вечером во вторник.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло в минувший вторник в агрогородке Молотковичи Пинского района — водитель двухколесного транспорта вместе с пассажиркой угодил под колеса поезда, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Уточняется, что трагедия случилась накануне, во вторник, в 23:25.

«… 27-летний водитель, не имея права управления, управлял мотоциклом “Минск” и двигался по улице Морозова в аг. Молотковичи Пинского района. По предварительной информации, проезжая железнодорожный переезд “перегон Пинск-Юхновичи”, выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с пассажирским поездом», — сказано в Telegram-канале УВД региона.

Сообщается, что в результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте происшествия, а 22-летняя девушка-пассажир мотоцикла госпитализирована.

Следствием будет дана правовая оценка произошедшему, говорится в Telegram-канале.

В ГАИ напомнили, что соблюдение правил проезда железнодорожных переездов является залогом безопасности не только водителей, но и пассажиров поездов.

При приближении к железнодорожному переезду всем участникам дорожного движения следует проявлять особое внимание, подчеркнули там.