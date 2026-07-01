Мотоциклист с пассажиркой попал под поезд на Брестчине

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло в минувший вторник в агрогородке Молотковичи Пинского района — водитель двухколесного транспорта вместе с пассажиркой угодил под колеса поезда, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Уточняется, что трагедия случилась накануне, во вторник, в 23:25.
«… 27-летний водитель, не имея права управления, управлял мотоциклом “Минск” и двигался по улице Морозова в аг. Молотковичи Пинского района. По предварительной информации, проезжая железнодорожный переезд “перегон Пинск-Юхновичи”, выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с пассажирским поездом», — сказано в Telegram-канале УВД региона.
Сообщается, что в результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте происшествия, а 22-летняя девушка-пассажир мотоцикла госпитализирована.
Следствием будет дана правовая оценка произошедшему, говорится в Telegram-канале.
В ГАИ напомнили, что соблюдение правил проезда железнодорожных переездов является залогом безопасности не только водителей, но и пассажиров поездов.
При приближении к железнодорожному переезду всем участникам дорожного движения следует проявлять особое внимание, подчеркнули там.