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В Турции упал украинский беспилотник с 5 кг взрывчатки

В турецкой провинции Трабзон, расположенной на черноморском побережье, упал беспилотный летательный аппарат, оснащенный взрывчаткой массой почти 5 кг.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает газета Sabah, по предварительным оценкам специалистов, данный БПЛА является украинским.

Согласно информации издания, дрон врезался в дерево на территории лесного массива в уезде Вакыфбекир. В результате столкновения аппарат загорелся. В ходе происшествия никто не пострадал.

Ранее, на прошлой неделе, в турецких причерноморских провинциях Кастамону и Самсун были зафиксированы падения двух БПЛА. Их обломки направили в Анкару для проведения технической экспертизы с целью установления принадлежности.

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