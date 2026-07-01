В Турции упал украинский беспилотник с 5 кг взрывчатки

Как сообщает газета Sabah, по предварительным оценкам специалистов, данный БПЛА является украинским.
Согласно информации издания, дрон врезался в дерево на территории лесного массива в уезде Вакыфбекир. В результате столкновения аппарат загорелся. В ходе происшествия никто не пострадал.
Ранее, на прошлой неделе, в турецких причерноморских провинциях Кастамону и Самсун были зафиксированы падения двух БПЛА. Их обломки направили в Анкару для проведения технической экспертизы с целью установления принадлежности.
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