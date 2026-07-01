За подготовку поджога храма террорист получил в Ростове 16 лет колонии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил участника террористической организации к 16 годам колонии строгого режима (первые 5 лет — в тюрьме) и штрафу 550 тыс. рублей.
Следствие доказало, что в 2024 году в Ингушетии мужчина, увлёкшись радикальными идеями, связался с двумя экстремистами и присоединился к террористической ячейке.
Сообщники получили доступ к тайникам с оружием и взрывчаткой. Они планировали поджечь храм Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже, а затем напасть на правоохранителей.
Экстремистов задержали до реализации плана. Подсудимого признали виновным по статьям об участии в террористической организации, незаконном обороте оружия и приготовлении к теракту. Его сообщники будут судиться отдельно.