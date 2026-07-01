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В Монако задержали иностранца по делу о покушении на Ермолаева

ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Монако задержали на территории княжества иностранного гражданина в рамках расследования покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Об этом сообщает телеканал Monaco Info.

Источник: Reuters

«Он был помещен под стражу, поскольку возникла необходимость провести определенные проверки», — заявили в прокуратуре Монако. Позже иностранец был отпущен на свободу, о предъявлении ему обвинений не сообщается.

Следователи допросили несовершеннолетнего, пострадавшего в результате взрыва.

Следователи допросили несовершеннолетнего, пострадавшего в результате взрыва. Отмечается, что два других получили серьезные травмы и «по-прежнему не в состоянии давать показания». При этом состояние одного из пострадавших остается критическим, врачи по-прежнему борются за его жизнь.

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