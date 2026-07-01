В Монако задержали иностранца по делу о покушении на Ермолаева

Следователи допросили несовершеннолетнего, пострадавшего в результате взрыва. Отмечается, что два других получили серьезные травмы и «по-прежнему не в состоянии давать показания». При этом состояние одного из пострадавших остается критическим, врачи по-прежнему борются за его жизнь.