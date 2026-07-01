Чехию накрыла сильнейшая за 30 лет эпидемия чесотки, заражены тысячи

Это примерно на две тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из-за осложнений, связанных с заболеванием, в 2026 году скончались четыре пациента. Инфекция фиксируется во всех возрастных группах населения. Наибольшее число случаев приходится на подростков 15 — 19 лет — зарегистрировано 1 233 заражения.