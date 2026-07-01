В Ростовской области раскрыли схему уклонения от налогов на 95 миллионов рублей

По данным Донского главка, к правонарушению причастен 43-летний руководитель общества с ограниченной ответственностью. В период с 2021 по 2022 год он использовал подконтрольные и взаимозависимые субъекты предпринимательской деятельности, которые работали по упрощенной и патентной системам налогообложения.