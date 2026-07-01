Река вышла из берегов: туристов экстренно эвакуируют в Алматинской области

Вода вышла из берегов и хлынула на прибрежные территории. В эпицентре паводка оказался отрезок с 6 по 9 километры: здесь подтоплены шесть юрт и популярная зона отдыха «Тургенсай». Потоками воды также частично повредило самодельные пешеходные мостики.