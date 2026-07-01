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Спасатели вытащили мужчину из озера в Нижнем Новгороде

Пострадавшего доставили на берег, от госпитализации он отказался.

Источник: Комсомольская правда

В Канавинском районе Нижнего Новгорода спасатели помогли 39-летнему мужчине, который оказался в воде на озере Сортировочное. Инцидент произошел в месте, не оборудованном для купания, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На помощь неудачливому купальщику оперативно пришли матросы-спасатели. Они вытащили его из воды и благополучно доставили на берег.

После спасения медицинская помощь ему была предложена, однако от госпитализации мужчина отказался.

В МЧС вновь напомнили жителям, что купание в необорудованных местах может быть опасно для жизни и здоровья.

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