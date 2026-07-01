В Монако задержали иностранца по делу о покушении на бизнесмена Ермолаева

Напомним, вечером 29 июня у входа в жилой дом в Монако прогремел взрыв — неизвестный подбросил рюкзак с взрывным устройством и скрылся. Пострадали трое: украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница Анна Насобина и их общий сын. Женщине оторвало ноги. По данным Le Figaro, приоритетная версия следствия — организация покушения СБУ в качестве предупреждения. Украинские СМИ связывают предпринимателя с мошенническими колл-центрами в Днепропетровске.