В Монако задержали иностранца по делу о покушении на бизнесмена Ермолаева

В прокуратуре пояснили, что мужчина был помещён под стражу для проведения определённых проверок. Однако после необходимых следственных действий его отпустили на свободу.
Никаких официальных обвинений задержанному на данный момент предъявлено не было. Расследование инцидента продолжается, детали проводимых проверок не разглашаются.
Напомним, вечером 29 июня у входа в жилой дом в Монако прогремел взрыв — неизвестный подбросил рюкзак с взрывным устройством и скрылся. Пострадали трое: украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница Анна Насобина и их общий сын. Женщине оторвало ноги. По данным Le Figaro, приоритетная версия следствия — организация покушения СБУ в качестве предупреждения. Украинские СМИ связывают предпринимателя с мошенническими колл-центрами в Днепропетровске.
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