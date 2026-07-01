Человек-паук, Гослинг и Бюрсим: как мошенники обманывают россиян под видом звезд

Между лже-Бюрсином и россиянкой завязалась переписка. Псевдоактер отправлял фанатке свои фото и видео, которые, как выяснилось позднее, были сгенерированы с помощью нейросетей. Вскоре мужчина признался женщине в любви. А спустя еще месяц он попросил у возлюбленной деньги на поездку в Россию: ему якобы нужно было купить билеты, нанять телохранителей и решить вопрос с миграционной службой. Затем он сообщил, что хочет отправить в РФ посылкой все свои личные вещи и сбережения, на что ему тоже нужна была финансовая помощь.