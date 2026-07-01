Человек-паук, Гослинг и Бюрсим: как мошенники обманывают россиян под видом звезд

Гражданин Нигерии обманул жительницу Краснодара на два миллиона рублей, представившись ей турецким актером Керемом Бюрсином — звездой сериала «Постучись в мою дверь». Он выпрашивал у женщины деньги на переезд в Россию, билеты на самолет и прочие расходы. В итоге иностранца поймали и отправили в тюрьму. Это далеко не первый подобный случай. Одни мошенники представляются россиянам голливудскими актерами, другие — народными артистами РФ. «Вечерняя Москва» рассказала истории самых ярких афер.
Фейковый Серкан Болат.
История с фейковым турецким актером началась еще в январе 2022 года. Тогда 33-летней жительнице Краснодара написал в соцсетях мужчина, представившийся ей артистом Керемом Бюрсином, который сыграл роль богатого бизнесмена Серкана Болата в романтическом сериале «Постучись в мою дверь». Он заявил, что любит общаться с поклонницами из разных стран и узнавать об их культуре.
Между лже-Бюрсином и россиянкой завязалась переписка. Псевдоактер отправлял фанатке свои фото и видео, которые, как выяснилось позднее, были сгенерированы с помощью нейросетей. Вскоре мужчина признался женщине в любви. А спустя еще месяц он попросил у возлюбленной деньги на поездку в Россию: ему якобы нужно было купить билеты, нанять телохранителей и решить вопрос с миграционной службой. Затем он сообщил, что хочет отправить в РФ посылкой все свои личные вещи и сбережения, на что ему тоже нужна была финансовая помощь.
Всего женщина успела отдать «Бюрсину» два миллиона рублей, ради этого она даже взяла кредит. Поклонница заподозрила неладное только через полгода, когда так и не дождалась кумира. Она обратилась в полицию, началось расследование. Вскоре силовики задержали того, с кем все это время переписывалась россиянка: нигерийца Айро Чинеду Эммануэля. На тот момент он находился в РФ.
На допросе иностранец заявил, что не вел никаких переписок с пострадавшей и вообще впервые ее видит. Но следователи восстановили удаленные чаты и выяснили, что все полученные от россиянки деньги мужчина обналичивал через знакомых в Москве. В итоге суд в Краснодарском крае признал Айро Чинеду Эммануэля виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил его к 3,5 года лишения свободы.
Российская бабушка и Чонгук из BTS.
Похожая история произошла в январе 2026 года. Тогда жертвой мошенника стала 63-летняя жительница Приморья, которая долгое время переписывалась с якобы солистом корейской музыкальной группы BTS Чонгуком Чоном. «Певец» сам связался с пенсионеркой и предложил ей открыть совместный благотворительный фонд. Женщина согласилась.
Фейковый Чонгук и его пожилая фанатка расписали план работы, после чего «артист» якобы отправил в Россию посылку с деньгами для запуска благотворительной организации. Затем с женщиной связались неизвестные, представившиеся работниками таможни, и убедили ее оплатить якобы налог в размере 325 тысяч рублей. Потом с бабушкой связались «представители Чонгука» и предложили ей еще за 317 тысяч рублей организовать личную встречу с певцом. Пенсионерка согласилась и на это.
Получив более 600 тысяч рублей, «Чонгук» и его псевдоагенты перестали выходить на связь. А спустя еще некоторое время пенсионерка поняла, что оказалась обманута. Она обратилась в полицию, по данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве. Оказалось, что бабушка общалась с аферистами. О задержании подозреваемых правоохранительные органы не сообщали.
Киркоров в Балакове.
В том же месяце стало известно еще об одной афере. На этот раз жертвой стала жительница Балакова (Саратовская область): мошенник написал ей в соцсетях, представившись певцом Филиппом Киркоровым.
— Его никнейм совпадал с именем реального исполнителя, что не вызвало у потерпевшей подозрений, — рассказывали позднее в саратовской полиции.
Между ними завязалась переписка. Псевдоартист одаривал женщину комплиментами, называл ее своей музой и пообещал свидание в ресторане. Однако, чтобы встретиться, «певцу» нужно было оплатить перелет до Саратова и трансфер в Балаково. Это стоило почти 100 тысяч рублей. Россиянка перевела деньги на счет собеседника, после чего тот внезапно пропал. Только тогда потерпевшая осознала обман и обратилась в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Лариса Долина и Человек-паук.
В 2024 и 2025 годах гремела история с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. Мошенники представились ей сотрудниками спецслужб и убедили отдать им все деньги. Певице пришлось продать квартиру в Москве и выставить на продажу дачу. В итоге женщина поняла, что оказалась обманута, и обратилась в полицию.
Началось расследование, а певица стала рассказывать свою историю на телепередачах. Во время съемок для ток-шоу «Пусть говорят» Долина рассказала, что один из мошенников представился ей сотрудником Росфинмониторинга Андреем Лукиным 1989 года рождения и даже прислал фотографию паспорта. Правда, на фото в документе был вовсе не Лукин, а голливудский актер Том Холланд, сыгравший главную роль в серии фильмов о Человеке-пауке.
Ди Каприо в Чебоксарах.
Еще один скандал произошел в 2024 году в Чебоксарах. Тогда 32-летняя местная жительница, работавшая вожатой в школьном лагере, получила сообщение якобы от актера Леонардо Ди Каприо. Он сделал женщине комплимент и предложил познакомиться. Та согласилась.
Россиянка переписывалась со «звездой Голливуда» на протяжении пяти месяцев. В какой-то момент «Ди Каприо» предложил женщине «стать его суперфанаткой».
— Ей было предложено записаться в суперфанатки, что предусматривало возможность пообщаться по видеосвязи. Данная услуга оказалась платной. Не имея в наличии средств, женщина оформила кредит и перевела на указанный счет порядка 80 тысяч рублей, — рассказали в полиции Чебоксар.
Затем липовый Ди Каприо позвонил жертве по видеосвязи, но, как только та взяла трубку, сбросил звонок. Свой поступок мужчина объяснил плохой сотовой связью. Несмотря на эту странность, женщина согласилась перевести деньги на счет собеседника. Затем он предложил прилететь в Чебоксары и попросил россиянку оплатить ему билет. В этот момент потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
Фан-клуб Гослинга.
В 2023 году жительнице Чувашии в соцсетях написал человек, представившийся ассистентом голливудского актера Райана Гослинга. Он предложил женщине организовать личную встречу с артистом, но для этого она должна была оплатить звезде перелет.
В соцсетях женщина состояла в фан-клубе Гослинга и очень обрадовалась такой возможности. Вскоре она перевела «ассистенту актера» 300 тысяч рублей. При этом большую часть суммы россиянка взяла в кредит. После этого собеседник перестал выходить на связь.
Девушка обратилась в полицию, и в августе того же года силовики задержали мошенника, с которым переписывалась потерпевшая. На последующем допросе обманутая женщина заявила, что после этого инцидента отписалась от фан-клуба Гослинга.
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